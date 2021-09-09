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На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов
"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка – Донецк из-за обстрела вблизи станции Скотоватая в Ясиноватском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытия", — говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" уточнили, что до стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011 / 6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая и №6003 / 6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная.
Теги: Донбасс, Укрзализниця, обстрел, ограничение
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