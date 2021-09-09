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В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе
09.09.2021 11:00
Утром 9 сентября в неподконтрольном Украине Донецке в 06:42 произошло возгорание в кислородном цеху ДМЗ. Об этом сообщается в телеграм-канале "мэра" города Алексея Кулемзина.
По его словам, "на данный момент на месте происшествия работают спецслужбы. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется".
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, ДМЗ
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