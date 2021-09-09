В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе

09.09.2021 11:00

Утром 9 сентября в неподконтрольном Украине Донецке в 06:42 произошло возгорание в кислородном цеху ДМЗ. Об этом сообщается в телеграм-канале "мэра" города Алексея Кулемзина.

По его словам, "на данный момент на месте происшествия работают спецслужбы. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется".