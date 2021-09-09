В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка

09.09.2021 14:00

В Детской центральной библиотеке Краматорска стартовал набор слушателей на курсы изучения чешского языка. Занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает "Восточный Проект".

"Сегодня "Чешская ласточка" в очередной раз гостеприимно распахнула двери Книжного дома Детской центральной библиотеки им. Пушкина всем желающим изучать чешский язык. Это уже шестой набор на наши бесплатные курсы чешского языка! Мы рады были видеть и уже знакомые и новые лица наших слушателей. Надеемся на плодотворное сотрудничество в течение нового учебного года и желаем всем посетителям курсов легких знаний и терпения. Приглашаем горожан участвовать к нам! Следующее занятие состоится 19 сентября, с 13.00 до 15.00 ", - сообщила в Фейсбуке руководитель библиотеки Анна Бахман.