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В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе
На временно оккупированную часть Донбасса приехал российский миллиардер, глава медиа-группы Царьград Константин Малофеев, которого журналисты-расследователи называют спонсором "русской весны" 2014 года и террористов ДНР/ЛНР. Об этом пишет ресурс Новости.Донбасса.
Он принял участие в мероприятиях группировки «ДНР» по случаю Дня освобождения Донбасса от немецких войск в 1943 году.
В частности, Малофеев посетил Саур-Могилу, где состоялся форум «Защитники России», который позиционировался как «съезд ветеранов боевых действий времен ВОВ, войны в Афганистане, чеченских войн, грузино-абхазской войны, конфликтов в Приднестровье, Южной Осетии и Донбассе».
По сути форум «Защитники России» носил агитационный характер в поддержку российской партии власти «Единая Россия» перед выборами в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября. На сцене форума была размещена эмблема партии, а зрителей окружали флаги «Единой России».
Теги: Россия, олигарх, ОРДЛО
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- В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе09:00
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