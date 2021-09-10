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В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя
В Мариуполе разоблачены факты сбыта незаконно изготовленных алкогольных изделий. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2020-2021 годов 5 жителей г. Мариуполя наладили сеть сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков через торговые объекты города.
В ходе проведения санкционированных следственным судьей обысков в помещениях магазинов-кафетериев и складских помещениях обнаружено и изъято более 1800 литров спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость суррогатного алкоголя составляет более 400 тыс. грн.
Сейчас решается вопрос о проведении судебных экспертиз.
Досудебное расследование осуществляется следователями СУ финансовых расследований по оперативному сопровождению управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГУ ГФС в Донецкой области и ГОРВ первого пограничного отряда.
Теги: Донбасс, Мариуполь, алкоголь, подделка, прокуратура
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