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В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск
Для жителей прифронтового Майорска запустили социальный автобус. Два раза в неделю он будет бесплатно возить пассажиров в Бахмут и Светлодарск. Об этом сообщает Суспільне.
Транспорт в село не ходил больше года, люди ездили на такси, или с односельчанами у кого есть автомобиль. По инициативе гуманитарной миссии «Пролиска» и финансированию Украинского гуманитарного фонда сообщение восстановили.
В Майорске один киоск и магазин. По словам местной жительницы Валентины там можно купить не все продукты и высокие цены, поэтому местные ездят в Бахмут или Торецк.
"Овощей даже тех, они такое не привозят. Картофель, капусту, морковь, свеклу, баклажаны", - рассказала она.
Новый автобус рассчитан на двадцать одного пассажира. В Майорском автобус делает две остановки. Далее направляется в Бахмут в 30 километрах. Там людей будет ждать 4-ры часа и ехать в обратном направлении. Проезд бесплатный.
"Автобус будет ходить 2-я раза в неделю, по предварительной записи. Местные активисты будут записывать людей, желающих поехать. График индивидуальный в каждом населенном пункте. Два раза в неделю будет рейс в Бахмут и несколько раз в месяц из населенных пунктов Зайцево в Светлодарск", — рассказал глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.
Теги: автобус, Светлодарск, Майорск, Бахмут
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