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Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб украинский воин, трое ранены

11.09.2021 10:00
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На Донбассе погиб украинский воин, трое ранены

За минувшие сутки противник восемь раз обстреливал позиции украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
В районе Попасная противник трижды вел огонь с автоматических станковых гранатометов и минометов 120-калибра. Также были обстреляны украинские позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного российские наемники применили гранатометы различных систем.
Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести", – сказано в утренней сводке.
В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые, ООС
 
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