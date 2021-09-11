- В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)15:00
- США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу11:00
- На Донбассе погиб украинский воин, трое ранены10:00
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск11:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка14:00
- На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов12:00
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе11:00
- В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка10:00
США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу
Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к переговорам по Донбассу и в Нормандском формате, и вне его. С таким заявлением выступила в пятницу, 10 сентября, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве, сообщает Корреспондент.net.
Так, в ходе выступления дипломат напомнила об участии Вашингтона в переговорах в формате, параллельном с Нормандским, и признала, что те усилия не значительно продвинулись.
"Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде - или в Нормандском формате, или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - отметила Нуланд.
При этом она подчеркнула, что Штаты готовы помочь, если "этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь".
Теги: США, Донбасс, нормандский формат
- "Минские договоренности зашли в тупик", - Назарбаев неожиданно призвал вводить миротворцев ООН на Донбасс и границу с Россией
- Доклад США на "друзей" Путина: появилась первая реакция РФ на "кремлевский список"
- "Конечно, это рука Москвы. Верхняя ее часть": чем для Порошенко опасен визит Тимошенко в США
- Политолог США предупреждает Украину о проблемах, которые могут прийти вместе с миротворцами
- Трамп о переговорах с КНДР: «Крупнейшая сделка века»
- США могут заменить высланных российских дипломатов новыми
- В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)15:00
- США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу11:00
- На Донбассе погиб украинский воин, трое ранены10:00
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией13:00
- В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск11:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города17:00
- "Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей15:00
- В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка14:00
- Смартфоны Xiaomi перестали работать в Крыму17:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 сентября13:00
- США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу11:00
- На Донбассе погиб украинский воин, трое ранены10:00
- Названы фильмы-кандидаты в номинацию на премию Оскар от Украины09:00
- Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике17:00
- Минздрав разрешил COVID-вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства16:00
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"
- США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу
- На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов
- В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка
- В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда