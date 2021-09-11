В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)

11.09.2021 15:00

В Кировском районе Донецка на нефтебазе прогремел взрыв. Об этом сообщил "руководитель городской администрации" Алексей Кулемзин.

Для ликвидации возникшего в результате инцидента пожара на место взрыва переброшены силы "МЧС ДНР".

"На место происшествия незамедлительно выехала техника по повышенному номеру вызова. На данный момент происходит ликвидация пожара, а именно подано 4 лафетных ствола и 1 ствол А на охлаждение. Пять пожарных автоцистерн установлены на пожарный водоем на территории нефтебазы", - отметили в спасательном "ведомстве".

Более подробная информация о происшествии выясняется.