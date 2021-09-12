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Архив - Донецкая область

Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе

12.09.2021 11:00
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Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе

"Первый заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов заявил, что причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стал сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата ВСУ.
"С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом", - заявил Безсонов.



Теги: Донецк, причины, нефть, взрыв, база
 
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