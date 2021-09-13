Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе

13.09.2021 09:00

За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг дважды осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное.