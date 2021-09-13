Главная / Новости / Донецкая область / В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю
Последние новости раздела
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю12:00
- Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе09:00
- В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России08:00
- Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе11:00
- Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск10:00
- Зеленский подписал указ о социальной помощи ветеранам и семьям погибших защитников Украины09:00
- В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)15:00
- США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу11:00
- На Донбассе погиб украинский воин, трое ранены10:00
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю
13.09.2021 12:00
В Госпогранслужбе Украины подвели итоги работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе за неделю.
Из семи существующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился здесь на 7%. В общем через этот дорожный коридор в сторону Луганска прошло 7459 человек, а на контролируемую территорию Украины — 7632 человека.
КПВВ «Новотроицкое» работал только для отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 618 человек и 104 транспортных средств в сторону Донецка. В то же время 427 человек и 69 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю12:00
- Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе09:00
- В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России08:00
- Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе11:00
- Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск10:00
- Зеленский подписал указ о социальной помощи ветеранам и семьям погибших защитников Украины09:00
- В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)15:00
- США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу11:00
- На Донбассе погиб украинский воин, трое ранены10:00
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- Пять районов Донецка на сутки останутся без воды14:00
- В Турции перевернулся автобус с украинцами13:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю12:00
- В Бахмуте открылась выставка современного искусства с элементами добавленной реальности11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября10:00
- Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе09:00
- В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России08:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября17:00
- В Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 сентября13:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией
- США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу
- Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе
- Смартфоны Xiaomi перестали работать в Крыму
- В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск
- Зеленский подписал указ о социальной помощи ветеранам и семьям погибших защитников Украины
- Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике