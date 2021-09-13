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Архив - Донецкая область

В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю

13.09.2021 12:00
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В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю

В Госпогранслужбе Украины подвели итоги работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе за неделю.
Из семи существующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился здесь на 7%. В общем через этот дорожный коридор в сторону Луганска прошло 7459 человек, а на контролируемую территорию Украины — 7632 человека.
КПВВ «Новотроицкое» работал только для отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 618 человек и 104 транспортных средств в сторону Донецка. В то же время 427 человек и 69 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
 
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