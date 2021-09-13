В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России

13.09.2021 08:00

Студентов трех вузов в оккупированном Донецке принуждают голосовать на российских парламентских выборах, которые пройдут 19 сентября. Фотодоказательства этого опубликовали в соцсетях местные жители, сообщает телеканал "Дом".

Старосты групп требуют от учащихся сбрасывать скриншоты с регистрацией на дистанционное голосование. Отказавшихся принимать участие в голосовании заставляют писать объяснительные.

Также студентам разъясняют, что паспорта РФ они получают "не просто так".





