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Архив - Донецкая область

В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России

13.09.2021 08:00
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В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России

Студентов трех вузов в оккупированном Донецке принуждают голосовать на российских парламентских выборах, которые пройдут 19 сентября. Фотодоказательства этого опубликовали в соцсетях местные жители, сообщает телеканал "Дом".
Старосты групп требуют от учащихся сбрасывать скриншоты с регистрацией на дистанционное голосование. Отказавшихся принимать участие в голосовании заставляют писать объяснительные.
Также студентам разъясняют, что паспорта РФ они получают "не просто так".




Теги: выборы, студенты, Госдума, ОРДО, вузы
 
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