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Архив - Донецкая область

Возле больницы Вишневского в Донецке загорелась машина скорой помощи

13.09.2021 15:00
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Возле больницы Вишневского в Донецке загорелась машина скорой помощи

Автомобиль скорой помощи загорелся в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"На проспекте Панфилова, 3 произошло возгорание машины скорой помощи", - отметил Кулемзин.
По информации от источника в "МЧС ДНР", при возгорании машины скорой пострадал ее водитель. Он получил ожоги тела средней тяжести. Мужчина доставлен в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака.
К настоящему моменту пожар потушен. Другие детали инцидента уточняются.
Уточним, что по указанному адресу расположены поликлиника и роддом одного из крупнейших медучреждений столицы – Центральной горбольницы № 1, более известной как "больница Вишневского".



Теги: Донецк, пожар, скорая помощь, больница
 
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