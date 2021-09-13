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Возле больницы Вишневского в Донецке загорелась машина скорой помощи
13.09.2021 15:00
Автомобиль скорой помощи загорелся в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"На проспекте Панфилова, 3 произошло возгорание машины скорой помощи", - отметил Кулемзин.
По информации от источника в "МЧС ДНР", при возгорании машины скорой пострадал ее водитель. Он получил ожоги тела средней тяжести. Мужчина доставлен в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака.
К настоящему моменту пожар потушен. Другие детали инцидента уточняются.
Уточним, что по указанному адресу расположены поликлиника и роддом одного из крупнейших медучреждений столицы – Центральной горбольницы № 1, более известной как "больница Вишневского".
Теги: Донецк, пожар, скорая помощь, больница
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