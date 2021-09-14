В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе

14.09.2021 12:00

Участники подгруппы по гуманитарным вопросам приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили СМИ сепаратистов.

«Началось заседание гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры участников проходят в режиме видеоконференции», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на повестке в приоритете остаются вопросы, связанные с обменом пленными, в частности, выполнение Киевом обязательств по процессуальной очистке. Планируется обсудить возможность открытия на линии соприкосновения новых пропускных пунктов и усилия сторон по поиску пропавших без вести.

На 14 сентября запланированы видеовстречи во всех четырех профильных подгруппах. Итоги раунда подведет Контактная группа в среду, 15 сентября.