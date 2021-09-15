- Боевики "ДНР" обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК16:00
- Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло14:00
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ09:00
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов17:00
- В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna14:00
- Более 500 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 сентября13:00
- В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе12:00
- Завтра в Макеевке, Иловайске и Пантелеймоновке временно отключат водоснабжение09:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский воин08:00
На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 15 сентября.
Так, в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – рассказали в штабе и заверили, что на вражеские обстрелы украинские бойцы открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
- В районе Марьинки ранен украинский военный
- Боевики ранили в Опытном старика
- За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин
- Озвучены потери за сутки боев на Донбассе
- В штабе ООС показали последствия обстрелов Зайцево
- Кровавое "перемирие": в Авдеевке при обстреле ранило женщину (ВИДЕО)
- Боевики "ДНР" обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК16:00
- На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое15:00
- Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло14:00
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ09:00
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов17:00
- В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna14:00
- Более 500 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 сентября13:00
- В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе12:00
- На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов11:00
- Боевики "ДНР" обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК16:00
- На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое15:00
- Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло14:00
- В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября12:00
- Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата11:00
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ09:00
- Шериф - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов08:00
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов17:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе
- Возле больницы Вишневского в Донецке загорелась машина скорой помощи
- В Кабмине рассказали об изменениях в правилах карантина
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе
- В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России
- В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna
- Пять районов Донецка на сутки останутся без воды
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов