Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ

15.09.2021 09:00

Переселенцы из оккупированного Донбасса, нуждающиеся в жилье, могут получить во временное пользование комнаты в общежитиях Львова, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин в Facebook.

Проживание бесплатное. Оплата только коммунальных услуг:

- г. Львов, ул. Венгерская, 2 (14 мест);

- г. Мелитополь Запорожской области, ул. Героев Сталинграда,13 (4 места); ул. Гвардейская, 38 (5 мест), ул. Интеркультурная, 380 (9 мест);

- г. Изюм Харьковской области, пр. Независимости, 65 (25 мест);

- пгт Золочев Харьковской области, ул. Филатова, 20 (10 мест).

Телефон для справок +38 044 356 65 50.

Общежития оборудованы при содействии Украинского фонда социальных инвестиций за счет грантовых средств немецкого Банк развития KfW.