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Архив - Донецкая область

Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ

15.09.2021 09:00
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Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ

Переселенцы из оккупированного Донбасса, нуждающиеся в жилье, могут получить во временное пользование комнаты в общежитиях Львова, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин в Facebook.
Проживание бесплатное. Оплата только коммунальных услуг:
- г. Львов, ул. Венгерская, 2 (14 мест);
- г. Мелитополь Запорожской области, ул. Героев Сталинграда,13 (4 места); ул. Гвардейская, 38 (5 мест), ул. Интеркультурная, 380 (9 мест);
- г. Изюм Харьковской области, пр. Независимости, 65 (25 мест);
- пгт Золочев Харьковской области, ул. Филатова, 20 (10 мест).
Телефон для справок +38 044 356 65 50.
Общежития оборудованы при содействии Украинского фонда социальных инвестиций за счет грантовых средств немецкого Банк развития KfW.



Теги: Донбасс, жилье, общежитие, ВПЛ
 
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