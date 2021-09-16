Главари "ЛДНР" подписали договор о "едином таможенном пространстве"

16.09.2021 10:00

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали 15 сентября "договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции". Об этом сообщает "пресс-служба" главаря "ДНР".

"Подписание договора о едином таможенном пространстве должно стать первым шагом в создании единого экономического пространства, о котором регионы договорились в начале сентября", - говорится в сообщении.

По словам Пушилина, целью договора является "всесторонняя модернизация промышленности, рост деловой активности, сбалансированная торговля и добросовестная конкуренция" между республиками.

С 1 октября группировки уберут "таможенные" посты в связи с созданием "единой экономической зоны и единого таможенного пространства".