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Архив - Донецкая область

Россия в ТКГ выдвинула Украине новую претензию

16.09.2021 11:00
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Россия в ТКГ выдвинула Украине новую претензию

Россия в Трехсторонней контактной группе раскритиковала закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса и заявила, что он уже устарел. Об этом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в своем Facebook.
По словам члена украинской делегации, Россия пытается "похоронить" так называемую "формулу Штайнмайера". И причину такой позиции озвучил постпред России в ТКГ Борис Грызлов.
"Оказывается, "закон об особом статусе", принятый еще в 2014 году, им уже не нравится — "устарел", поэтому они жаждут пересмотра всего закона, а не просто внесения в него какой-то формулы! Иначе говоря, они хотят, чтоб процесс был бесконечным… Ну и более близкая тактическая цель – обвинить Украину в невыполнении ее обязательств, взятых на саммите нормандской четверки в Париже", — пояснил Гармаш.



Теги: Россия, Донбасс, закон, особый статус, ТКГ
 
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