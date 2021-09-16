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Архив - Донецкая область

В "Минздраве ДНР" заявили о нехватке мест в COVID-больницах

16.09.2021 17:00
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В "Минздраве ДНР" заявили о нехватке мест в COVID-больницах

Загруженность госпитальных баз по оказанию помощи пациентам с коронавирусом на оккупированной группировкой "ДНР" территории Донецкой области приблизилась к 100%. Об этом сообщило "министерство здравоохранения ДНР".
"Из-за фиксирующегося роста заболеваемости госпитальные базы заполнены практически на 100%, что значительно повышает нагрузку на медиков, тем самым осложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года", — отмечается в сообщении.
Там уточнили, что в настоящее время организовано 38 госпитальных баз в учреждениях здравоохранения, однако обстановка с заболеваемостью коронавирусной инфекцией требует увеличения их количества.
Также отмечается, что большинство поступающих на госпитализацию пациентов не вакцинированы от коронавируса.
Следует добавить, что за последние сутки в ОРДО зарегистрировано 529 новых случаев COVID-19. За весь период коронавирусная инфекция подтверждена у 61 400 человек: 49 251 – выздоровел, 4520 – не перенесли болезнь, лечение продолжают 7629 граждан.



Теги: Донбасс, больницы, нагрузка, ОРДО, COVID-19
 
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