В ОРДО приостановили действие комендантского часа в связи с выборами в Госдуму РФ

16.09.2021 15:00

Действие комендантского часа приостановлено в ОРДО в ночь с 16 на 17 сентября. Соответствующее распоряжение издал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Согласно документу, ограничения на передвижение снимаются в период с 23:00 16 сентября до 4:00 17 сентября. "МВД ДНР" поручено в указанный период организовать усиленное патрулирование улиц.

Также, до конца сентября комендантский час по всей территории непризнанной "республики" не действует с вечера пятницы до утра понедельника.

Напомним, что 17, 18 и 19 сентября в РФ пройдут выборы в Государственную Думу, в которых смогут принять участие жители ОРДО, получившие российские паспорта.