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Архив - Донецкая область

Вожак "байкеров Путина" получил паспорт "ДНР"

16.09.2021 13:00
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Вожак "байкеров Путина" получил паспорт "ДНР"

Главарь "ДНР" Денис Пушилин вручил сегодня президенту всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдостанову (Хирургу) паспорт самопровозглашенной "республики". Об этом сообщают местные СМИ.
"Ты очень много сделал и продолжаешь делать для республики, - обратился Пушилин к Хирургу. – Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом республики, а и имел паспорт Донецкой Народной Республики. С чем тебя и поздравляю".
Со своей стороны, Залдостанов поблагодарил Пушилина за возможность стать частью русских людей Донбасса. По его мнению, "стать гражданином ДНР означает еще раз присягнуть России".



Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, байкер Хирург
 
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