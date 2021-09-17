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Архив - Донецкая область

Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке

17.09.2021 14:00
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Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке

На востоке Украины 17 сентября фактически работает только один дорожный коридор — “Станица Луганская”. Сегодня людей должны пропускать еще и на дорожном коридоре в районе “Новотроицкое”. Но боевики заявили, что по техническим причинам 17 и 24 сентября их зеркальный блокпост в Еленовке работать не будет, сообщает Свободное радио.
Таким образом в следующий раз гуманитарным коридором на Донетчине можно будет воспользоваться 20 сентября. А ещё через неделю график пропуска должен возобновиться как был раньше — в понедельник и пятницу.



Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ
 
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