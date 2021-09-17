Главная / Новости / Донецкая область / Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы
Последние новости раздела
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы13:00
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"12:00
Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы
17.09.2021 13:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин принял участие в голосовании на думских выборах в России в дистанционном режиме. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
"Сегодня начались выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Я проголосовал дистанционно. Процесс не отнял много времени. Все понятно, доступно и просто. Уверен, что у выбравших онлайн-голосование, все получится", - отметил Пушилин.
"Руководители администраций" Донецка и Горловки Алексей Кулемзин и Иван Приходько также заявили, что проголосовали дистанционно. В то же время, по информации местных СМИ, для очного голосования жителей ОРДО на избирательных участках в Ростовской области было организовано движение более 800 автобусов и 12 поездов с бесплатным проездом.
Теги: Россия, выборы, Госдума, ДНР, Пушилин
Читайте также:
- ДНР овцы хотят "участвовать в политической жизни России" и сетуют, что не могут выдвинуть своих кандидатов в Госдуму
- Россияне из "ДНР" и "ЛНР" будут голосовать на выборах в Госдуму на территории России
- Украинский депутат: в мире боятся, что Россия "ядерную бомбу кинет в какую-то из стран"
- "Донбасс – часть Украины", - Затулин внезапно "отшил" "ДНР" в вопросе присоединения к России
- Оккупированный Крыма готовит новый сюрприз Кремлю (ВИДЕО)
- В ОРДО приостановили действие комендантского часа в связи с выборами в Госдуму РФ
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине16:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы13:00
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября15:00
- В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября11:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации09:00
- Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины17:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации