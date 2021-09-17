- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы13:00
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"12:00
Минреинтеграции назначило выплаты 72 украинцам, оказавшимся в плену РФ
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий установило выплаты 72 Украинцам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минреинтеграции.
"Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, на своем заседании 16 сентября 2021 приняла соответствующие решения по 72 украинским гражданам" - информирует министерство.
Отмечается, что речь идет о украинцах, оказавшихся в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ - с 2014 года - и были освобождены или еще незаконно содержатся страной-оккупантом и его оккупационными режимами.
В частности, шесть семей незаконно заключенных оккупационной администрацией (или органами власти РФ) украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат по 100 тыс. грн на правовую помощь.
Кроме этого, еще 66 украинцев, ранее освобожденных из российского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Каждый из них также получит единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн.
Теги: Россия, Донбасс, пленник, выплаты, МинВОТ
- Мать задержанного спецназовца Александрова удивлена "увольнениием" сына из армии
- "Если суд не провести, российские военные будут ездить к нам, как на сафари", - Бутусов
- "Боевики уверены, что рано или поздно Вова Путин отберет всю Украину", - российский пленный (ВИДЕО)
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Пленный спецназовец прибыл на Донбасс по приказу, - ОБСЕ
- Лишили довольствия. Член НВФ из России, воюющий в Донбассе, пожаловался на власти РФ. ВИДЕО
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине16:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы13:00
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября15:00
- В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября11:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации09:00
- Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины17:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации