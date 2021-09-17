Минреинтеграции назначило выплаты 72 украинцам, оказавшимся в плену РФ

17.09.2021 09:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий установило выплаты 72 Украинцам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минреинтеграции.

"Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, на своем заседании 16 сентября 2021 приняла соответствующие решения по 72 украинским гражданам" - информирует министерство.

Отмечается, что речь идет о украинцах, оказавшихся в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ - с 2014 года - и были освобождены или еще незаконно содержатся страной-оккупантом и его оккупационными режимами.

В частности, шесть семей незаконно заключенных оккупационной администрацией (или органами власти РФ) украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат по 100 тыс. грн на правовую помощь.

Кроме этого, еще 66 украинцев, ранее освобожденных из российского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Каждый из них также получит единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн.