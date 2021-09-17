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В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"

17.09.2021 12:00
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В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"

Около двух часов понадобилось пожарным на ливкидацию возгорания в здании производителя питьевой воды "Серебряный колодец" в Донецке по адресу пр. Таманский, 20. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
"По прибытии к месту было установлено, что горение происходит в здании склада готовой продукции. Кроме этого, произошло частичное обрушение кровли, и сложилась угроза распространения огня на трехэтажную административную часть здания", - отметили в спасательном "ведомстве".
"Спасателями была проведена эвакуация 12 баллонов с углекислотой из подвального помещения здания склада готовой продукции", - добавили в МЧС.
Для тушения было привлечено 15 единиц техники и 70 человек личного состава. Причины ЧП устанавливаются.



Теги: Донецк, вода, пожар, производство, склад
 
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