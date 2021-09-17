В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest

17.09.2021 17:00

18 и 19 сентября в Мариуполе состоится фестиваль Fаrmer Local Fest. Об этом сообщает Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины".

На фестивале можно будет попробовать и приобрести фермерские продукты от 60 представителей фермерских хозяйств из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Участие в мероприятии примут производители сыра, колбас, меда, сладостей, напитков, соусов, джемов и морепродуктов.

"В течение двух дней посетителей ожидает интересная развлекательная программа. Пчеловод Антон Пшеничный проведет мастер-класс по откачке меда. Сыровар Александр Шкатула покажет, как сварить сыр в домашних условиях. Производитель фермерских колбас Олег Кушнерук пригласит на дегустацию мясных вкусностей", – говорится в сообщении.

Для детей состоятся мастер-классы по изготовлению восковых свечей. А вечером гости мероприятия смогут посмотреть кино под открытым небом и послушать песни в исполнении рок-группы "Конец Июля" со Старобельска Луганской области.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 22:00 часов по проспекту Мира (около драмтеатра).