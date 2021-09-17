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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы

17.09.2021 15:00
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В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы

Анонимные сообщения о минировании двух лечебных учреждений поступили в адрес оккупантов в Донецке. Об этом 17 сентября сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей Кулемзин.
По его информации, были якобы заминированы два лечебных учреждения города: детская клиническая больница по бул.Шахтостроителей,14 и клиническая туберкулезная больница по пр.Ильича, 104а.
"На оба адреса выехали спецслужбы", - сообщил Кулемзин. Позже стало известно, что информация о минировании зданий лечебных учреждений не подтвердилась.



Теги: Донецк, Донбасс, больница, минирование
 
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