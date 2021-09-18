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СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму
На прошедшем 17 сентября заседании СНБО был рассмотрен вопрос о введении санкций в отношении лиц, привлеченных к подготовке и проведению выборов в Государственную думу Российской Федерации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В частности, ограничительные меры будут применены к кандидатам в депутаты, членам избирательных комиссий, агитаторам, наблюдателям и т. д.
"Хотим предупредить всех иностранных граждан, желающих участвовать в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей, на территории Крыма: если они там появятся как официальные наблюдатели или какие-либо другие лица во время выборов, они обязательно будут под санкциями", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе Президента по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Теги: выборы, СНБО, Госдума, санкции, ОРДЛО
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