В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"

19.09.2021 10:00

Жители неподконтрольных районов Донбасса получают российские паспорта в Ростовской области прямо перед голосованием на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает "Кавказский узел".

По данным журналистов, 17 сентября около 400 жителей ОРДЛО получили паспорта РФ. Сразу после этого их автобусами доставили на избирательные участки в Красном Сулине и Платове Ростовской области.

При этом, часть людей признались, что даже не знают кандидатов, другие сказали, что изучили информацию обо всех кандидатах в интернете.