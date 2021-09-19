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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"

19.09.2021 10:00
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В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"

Жители неподконтрольных районов Донбасса получают российские паспорта в Ростовской области прямо перед голосованием на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает "Кавказский узел".
По данным журналистов, 17 сентября около 400 жителей ОРДЛО получили паспорта РФ. Сразу после этого их автобусами доставили на избирательные участки в Красном Сулине и Платове Ростовской области.
При этом, часть людей признались, что даже не знают кандидатов, другие сказали, что изучили информацию обо всех кандидатах в интернете.



Теги: Россия, выборы, паспорт, Госдума, ОРДЛО
 
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