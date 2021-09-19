Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ

19.09.2021 17:00

Спецслужбы РФ собрались активно ловить инакомыслящих на оккупированных территориях Украины. На поиск, поимку и идентификацию всех тех, кто не любит оккупантов, выделены неплохие деньги. Также задействованы психологи, чекисты с большим опытом проведения мероприятий по поиску «шпионов» и топтуны, специалисты в сфере наружного наблюдения, пишет Telegram-канал «Фашик Донецкий».

«Достоверно известно, что в соцсетях жителей оккупированных территорий будут провоцировать на контакт вне сети, то есть на встречу вживую. Более того, со стороны спецслужб РФ будут просьбы и предложения о сотрудничестве со спецслужбами Украины, предлагаться огромные деньги за содействие.

Вам будут стучать в ЛС и всячески пытаться вас вытянуть из дома, чтобы идентифицировать и поймать. Вам пообещают что угодно, лишь бы хапнуть на подвал. Будет ловля на живца, много провокаций, в том числе мужчин со стороны девчонок с красивыми фотографиями (которые скучают и все такое).

Нет, это не охота на ведьм, такое было всегда. Разница в подходе и в профессиональном уровне тех, кто собрался вас поймать. Если раньше это была дворовая шобла, то теперь матерые опера.

Просьба соблюдать все меры информационной безопасности, о которых вы знаете с 2014 года. Не соглашайтесь на встречи нигде, кроме как вне оккупации, не переходите по незнакомым ссылкам и не открывайте картинки, чтоб не спалить айпи и соответственно местоположение

Шансы у чекистов поймать вас равны нулю, все зависит от вашей тупости и расслабленности. Если вы не теряете нюх, значит подвал не для вас. Как бы вас не просили о встрече в Донецке, Луганске или в Крыму, не соглашайтесь. Спалите себя и всех тех, кто вам дорог».