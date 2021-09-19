- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы13:00
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"12:00
Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ
Спецслужбы РФ собрались активно ловить инакомыслящих на оккупированных территориях Украины. На поиск, поимку и идентификацию всех тех, кто не любит оккупантов, выделены неплохие деньги. Также задействованы психологи, чекисты с большим опытом проведения мероприятий по поиску «шпионов» и топтуны, специалисты в сфере наружного наблюдения, пишет Telegram-канал «Фашик Донецкий».
«Достоверно известно, что в соцсетях жителей оккупированных территорий будут провоцировать на контакт вне сети, то есть на встречу вживую. Более того, со стороны спецслужб РФ будут просьбы и предложения о сотрудничестве со спецслужбами Украины, предлагаться огромные деньги за содействие.
Вам будут стучать в ЛС и всячески пытаться вас вытянуть из дома, чтобы идентифицировать и поймать. Вам пообещают что угодно, лишь бы хапнуть на подвал. Будет ловля на живца, много провокаций, в том числе мужчин со стороны девчонок с красивыми фотографиями (которые скучают и все такое).
Нет, это не охота на ведьм, такое было всегда. Разница в подходе и в профессиональном уровне тех, кто собрался вас поймать. Если раньше это была дворовая шобла, то теперь матерые опера.
Просьба соблюдать все меры информационной безопасности, о которых вы знаете с 2014 года. Не соглашайтесь на встречи нигде, кроме как вне оккупации, не переходите по незнакомым ссылкам и не открывайте картинки, чтоб не спалить айпи и соответственно местоположение
Шансы у чекистов поймать вас равны нулю, все зависит от вашей тупости и расслабленности. Если вы не теряете нюх, значит подвал не для вас. Как бы вас не просили о встрече в Донецке, Луганске или в Крыму, не соглашайтесь. Спалите себя и всех тех, кто вам дорог».
Теги: Россия, Крым, спецслужбы, соцсети, ОРДЛО
- Это нужно видеть, как "чернокожий "ДНРовец" обратился к Кремлю: "Плевок в лицо демократии, за все ответите". ВИДЕО
- Жители Крыма скучают по Украине: после встречи с Медведевым пенсионерка "взорвала" Сеть заявлением. ВИДЕО
- "Это не мост, а настоящий забор Путина", - в Сети показали новые фото Керченского моста, разозлившие украинцев
- На российском ТВ скандал из-за Украины: Жириновский возмутил Сеть причиной войны на Донбассе. ВИДЕО
- "Город счастья": в сети одним фото показали, до чего Россия довела Крым
- Россия проиграет войну против Украины: в соцсетях названа неожиданная причина, поразившая соцсети
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине16:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы13:00
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября15:00
- В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября11:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации09:00
- Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины17:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации