В Донецкой области зафиксировали землетрясение

20.09.2021 15:00

В Донецкой области в воскресенье, 19 сентября, произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в 5:21. Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, 12 км к юго-западу от города Доброполье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последнее землетрясение в регионе было зарегистрировано 7 августа 2020 года с магнитудой 2,9.