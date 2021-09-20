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В РФ назвали число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах Госдумы
По информации российских властей, на выборах в Госдуму проголосовали около 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которым Москва массово выдавала паспорта, сообщает Korrespondent.net.
"Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в ДНР и ЛНР и получивших паспорта, раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем. На 15:45 проголосовало больше 150 тыс. человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", - заявил председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский.
Он добавил, что больше 650 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Госдума, ОРДЛО
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