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Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября
21.09.2021 14:00
619 человек проехали через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 20 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 367 человек и 80 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 252 человека и 49 транспортных средств.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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