Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября

21.09.2021 14:00

619 человек проехали через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 20 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 367 человек и 80 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 252 человека и 49 транспортных средств.