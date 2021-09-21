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Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды
В связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021—2022 будут остановлены «Кировский» и «6 Красная Звезда» водопроводные узлы. Об этом сообщает КП "Вода Донбасса".
В связи с ремонтными работами с 08:00 22 сентября до 08:00 23 сентября без холодного водоснабжения останутся следующие потребители неподконтрольного Украине Донецка:
— Пролетарский район: весь;
— Буденновский район: квартал 288 (ул. Довженко, ул. Георгия Димитрова, ул. Октября), ул. Багратиона, 47-51, пгт Ларино, пос. Тепличный, с. Павлоградское;
— Кировский район: весь, кроме мкр-на «Текстильщик», пос. «Бирюзова», пос. «Абакумова», пгт Старомихайловка;
— Ленинский район: пос. «Успеновка», пос. «Новостройка», х. «Широкий» 1-е и 2-е отделения, «Военный городок», ул. Куприна, 54-72, ул. Молодежная, 1-9, ул. Героев Панфиловцев 1-11, ул. Танкистов, ул. Малахова, 1-7а;
— Петровский район: ул. Брусничная, ул. Корганова, ул. Гайдара, ул. Борисовых, ул. Комсомола Украины, ул. Гоголя, ул. Глазунова, ул. Готвальда.
Теги: Донецк, Донбасс, остановка, водоснабжение
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