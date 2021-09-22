Красный Крест доставил в ОРДЛО 37 тонн гуманитарной помощи

22.09.2021 16:00

Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения в сторону оккупированных частей Донецкой и Луганской областей 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Сегодня на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 37,2 тонны. Он передан от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста», - говорится в сообщении.

Грузовые автомобили переправили гумпомощь через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое».