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Архив - Донецкая область

"Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области

22.09.2021 15:00
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"Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области

"Укрзализныця" восстанавливает обычный график движения поездов, следующих к станции Скотоватая Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.
Уже с 23 сентября пригородные поезда № 6011/6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и № 6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск возвращаются к обычному графику движения.
С 9 сентября их маршрут был ограничен до станции Фенольная из-за артобстрела, который велся из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.



Теги: движение, Укрзализниця, график, восстановление
 
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