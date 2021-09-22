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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек

22.09.2021 13:00
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В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек

Семьсот двадцать семь случаев коронавирусной инфекции выявлены в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР".
За 21 сентября проведено 1559 исследований: выявлено 617 случаев заболевания, и у 110 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки также сняты с учета с полным выздоровлением 426 человек, еще 31 пациент скончался.
За весь период в ДНР коронавирусная инфекция подтверждена у 63 479 пациентов: 50 202 – выздоровели, 8632 – продолжают лечение, 4645 – не перенесли болезнь.
За прошедшие сутки, 21 сентября, в оккупированных районах Луганской области зафиксировали 271 случай инфицирования COVID-19. Об этом заявили в "минздраве" группировки "ЛНР".
Кроме этого, от осложнений умерли 24 заболевших ранее.
За все время пандемии "ЛНР" признает 11 703 случая коронавируса. Из них 8849 пациентов выздоровели, а 1178 — умерли.



Теги: Донбасс, статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
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