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В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь
22.09.2021 17:00
В ОРДО местный оператор мобильной связи "Феникс" с 1 октября изменяет условия пользования тарифами "Народный" и "Народный интернет".
Со следующего месяца для использования тарифа "Народный" нужно будет платить ежемесячно не 50, а 100 рублей. При этом абонентам станут доступны 120 бесплатный минут разговора на городские номера ОРДО.
В тарифе "Народный интернет" месячная плата вырастет с 95 до 120 рублей. Но также увеличится лимит бесплатных минут при звонках на номера операторов "Феникс" и "Лугаком" – с 50 до 60 минут в сутки.
Теги: тариф, мобильная связь, ОРДО, Феникс
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