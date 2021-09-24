На донецкой шахте им. Засядько произошел пожар

24.09.2021 11:00

В оккупированном Донецке произошел пожар на шахте им. Засядько. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".

"В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. В 4:45 все люди из шахты выведены на поверхность за исключением одного горняка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первоочередные поисковые мероприятия не дали результата. Горноспасатели произвели поиск не вышедшего на поверхность рабочего до места плотного задымления. Возобновить спасательную операцию планировалось после реверсирования воздуха, которое началось в 4:57 по местному времени.

От МЧС ДНР к спасательным работам привлечено 13 единиц техники и более 60 специалистов.