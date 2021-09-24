В Мариуполе один из Центров массовой вакцинации меняет адрес

24.09.2021 12:00

В Мариуполе закрывается Центр массовой вакцинации, расположенный в СК "Ильичевец". Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Центр массовой вакцинации решили передислоцировать в ТЦ "Эпицентр" с 1 октября в связи с похолоданием.

"Переезд Центра массовой вакцинации обусловлен созданием более комфортных условий для мариупольцев, желающих сделать прививку. Торговый центр посещает почти каждый мариуполец, поэтому это и выгодное расположение в плане доступности", – объяснил директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель.

На новом месте Центр будет работать ежедневно, с 10:30 до 18:00, в помещении Garden-центра.