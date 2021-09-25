Суд арестовал советника экс-министра энергетики за организацию поставок угля из ОРДЛО

25.09.2021 11:00

По делу о незаконных поставках угля с оккупированного Донбасса на 1,5 млрд гривен арестовали советника бывшего министра энергетики Украины. По данным следствия, он участвовал в переговорах с террористами "ЛДНР." Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о бывшем советнике министра энергетики Сергее Кузяре. Он был советником Эдуарда Ставицкого, который занимал пост министра до Майдана. Накануне ряд украинских СМИ сообщил о том, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении четырех полицейских. Предполагается, что он был экстрадирован из Турции.

Как сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, фигуранту дела инкриминируются преступления, которые совершались в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти Российской Федерации.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям, поскольку, по данным следствии, он создавал условия для заключения прямых контрактов с так называемыми "ЛДНР".

Следствие полагает, что подозреваемый был одним из ключевых звеньев схемы и непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов и отчитывался перед кураторами с российской и украинской стороны.

"Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 000 000 гривен", - отметила генпрокурор.