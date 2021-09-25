В ОРДО нашли пропавшего при пожаре на шахте им. Засядько горняка

25.09.2021 17:00

Горноспасатели нашли пропавшего во время пожара на шахте им. Засядько горняка. Об этом сообщают ресурсы ОРДО.

Мужчина более суток провел в задымленной выработке. Состояние 39-летнего пострадавшего - средней тяжести.

Напомним, 23 сентября на шахте произошел пожар. На тот момент, под землей находился 61 человек, из них 26 на аварийном участке.

Пропавшего горняка искали двое суток.