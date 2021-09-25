Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО ужесточили карантинные ограничения

25.09.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО ужесточили карантинные ограничения

Глава "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", которым вводятся ограничения на контролируемой группировкой территории на посещение мест массового пребывания людей.  
В частности, согласно "документу" № 297, опубликованному на сайте Пушилина, в учреждениях общественного питания и досуга разрешается заполнение до 50% мест, спортивные соревнования будут проходить без зрителей, а мероприятия на свежем воздухе допускаются только при количестве участников до 50 человек.
Кроме того, запрещается проведение личных и выездных приемов граждан, а "госорганам", местным "администрациям", предприятиям и т.д. рекомендуется перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.
В "указе" также говорится, что "МВД ДНР" "усилит государственный санитарно-эпидемиологический надзор".
В то же время "документом" разрешается въезд на контролируемую "ДНР" территорию людям с регистрацией, удостоверением на постоянное проживание или адресной справкой, подтверждающей регистрацию в подконтрольных "ЛНР" районах.
Кроме того, осенние каникулы в школах ОРДО начнутся с 27 сентября и продлятся три недели. Соответствующий приказ № 805 опубликован сегодня на сайте "министерства образования ДНР".
Согласно документу, каникулы продлятся с 27 сентября по 17 октября. Ранее планировалось, что в этом году осенний перерыв в учебе для школьников продлится чуть больше недели – с 30 октября по 7 ноября.



Теги: Донбасс, карантин, ограничение, ОРДО, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх