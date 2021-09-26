ЮНИСЕФ запускает на Донетчине пилотный проект по телемедицине (ВИДЕО)

26.09.2021 13:00

В Краматорске начинает работу пилотный проект ЮНИСЕФ по телемедицине. Цель проекта — дистанционный патронаж пациентов с помощью специального цифрового устройства, передает "Суспільне. Донбас".

Планируется, что медицинская сестра, вместе с этим прибором, будет осматривать пациента дома. Врач же сможет управлять цифровым устройством дистанционно, с помощью телефона или планшета. При необходимости к консультации могут привлечь узкого специалиста.

"Это набор медицинских изделий, включающий основной девайс, в том числе термометр и камеру для обзоров, аутоскоп, стетоскоп и шпатель, с помощью которого мы можем осматривать ротовую полость и заднюю стенку глотки", — объясняет технический директор проекта Денис Петрик.

Стоимость одного такого набора — 30 тысяч гривен. За деньги ЮНИСЕФ для Краматорска купили десять штук.

Услуга бесплатная и станет доступна после того, как с девайсом научатся работать врачи и медсестры.