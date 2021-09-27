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Архив - Донецкая область

На шахтах ОРДО обнаружили многочисленные нарушения норм труда

27.09.2021 17:00
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На шахтах ОРДО обнаружили многочисленные нарушения норм труда

Почти 450 нарушений норм охраны труда зафиксировали на подконтрольных группировке "ДНР" угольных предприятиях в ходе проверки состояния средств перевозки людей и грузов по горным выработкам. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на "Государственный комитет горного и технического надзора ДНР".
Проверка проходила с 7 по 15 сентября. Уточняется, что было выявлено 439 нарушений правил безопасности и других нормативных документов по охране труда.
В числе основных нарушений — непригодность канатов подъемных установок или их использование без своевременных испытаний, нерабочие парашютные системы состава людских вагонеток на подъемных установках, эксплуатация лебедок с поврежденными канатами и нарушением запанцировок прицепных устройств и другие.
По итогам проверок в 17 случаях запрещена эксплуатация шахтных машин, механизмов и оборудования, связанного с перевозкой людей и грузов.
Кроме того, "из-за отсутствия должного контроля и своевременного устранения нарушений были оштрафованы 15 должностных лиц", к дисциплинарной ответственности привлечены 8 работников.



Теги: шахта, нарушение, техника безопасности, ОРДО
 
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