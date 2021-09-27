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Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС на Донбассе
За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Однако интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, возросла. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинка наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды возле Новолуганского.
"Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрелы, ООС
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