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Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября
27.09.2021 13:00
За 2 первых часа пропуска линию разграничения на Донбассе пересекли через оба КПВВ 774 человека, сообщает Свободное радио.
"Через КПВВ “Новотроицкое” на 10:00 135 человек и 27 машин проследовали на временно оккупированную территорию. На контролируемую правительством территорию пока никто не прибывал. На этот же час (10:00) через КПВВ “Станица Луганская” 376 человек прошли на временно оккупированную территорию и 263 – на контролируемую", – рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.
Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, ГПСУ
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