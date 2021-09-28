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Архив - Донецкая область

В центре Мариуполя установили часы с курантами

28.09.2021 17:00
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В центре Мариуполя установили часы с курантами

Мариупольский дом по проспекту Мира, 75 теперь украшают новые часы, сообщает пресс-служба городского совета.
Они энергонезависимые и имеют ночную подсветку. Кроме того, новые часы каждый час будут бить куранты, а между паузами делать перезвоны.
Часы изготовлены на киевском заводе согласно оригинальному заказу. Они круглые, диаметр - 2,8 метров. В планах на следующий год сделать уникальное лазерное шоу. Лучи будут выходить из циферблата.



Теги: Донбасс, Мариуполь, часы, куранты
 
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