Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование

28.09.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование

Центры первичной медико-санитарной помощи ОРДО получили 400 тысяч антиген-тестов, которые ранее были переданы Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР".
"Антиген-тесты, полученные ранее от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в количестве 400 000 штук, были распределены в центры первичной медико-санитарной помощи, где граждане могут на безоплатной основе пройти экспресс-диагностику COVID-19 в случае наличия у них клинических проявлений", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, тест, ОРДО, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх