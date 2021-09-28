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В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование
28.09.2021 13:00
Центры первичной медико-санитарной помощи ОРДО получили 400 тысяч антиген-тестов, которые ранее были переданы Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР".
"Антиген-тесты, полученные ранее от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в количестве 400 000 штук, были распределены в центры первичной медико-санитарной помощи, где граждане могут на безоплатной основе пройти экспресс-диагностику COVID-19 в случае наличия у них клинических проявлений", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, тест, ОРДО, COVID-19
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